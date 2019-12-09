Приятно, наверное, иметь автомобиль и знать, что второго такого больше нет. И не потому, что ты сам его как-то особенно тюнинговал, а потому, что он действительно уникален - сделан по твоему личному заказу и только в одном экземпляре.

Есть, конечно, и исключения, когда модель была создана специально для автосалона или в честь какой-то памятной даты. Но может быть и такое, что авто просто никого не заинтересовало и его не стали выпускать.

В любом случае, это пост восхищения автомобильными шедеврами, которые оценят и девушки!

1. Maybach Exelero Пожалуй, один из самых роскошных и дорогих суперкаров в мире. Построенное в 2005 году на базе лимузина Maybach 57 спорткупе было сделано совместно с немецким производителем шин Fulda. В 2011 году автомобиль был куплен за 8 млн долларов американским рэпером Брайаном Уильямсом, выступающим под псевдонимом Birdman. А еще год спустя Daimler объявил о том, что ликвидирует марку Maybach, которая последние несколько лет приносила концерну только убытки. 2. Ferrari F12 Berlinetta TRS Собран по заказу клиента, чье имя не разглашается. Заказчик попросил Ferrari сделать особенную, открытую версию купе F12 Berlinetta. По неофициальной информации, стоимость этой уникальной машины составила более 4,2 млн долларов. 3. McLaren X-1 Эта модель сделана инженерами сектора Special Operations по спецзаказу тайного покупателя с Ближнего Востока. Все пожелания будущего клиента обошлись в 7 млн долларов. 4. Rolls-Royce Hyperion Это эксклюзивное авто заказал коллекционер Роланд Холл. Rolls-Royce Hyperion был сделан в 2008 году и представляет собой кабриолет с "внешностью" моделей Rollers 1930-х годов. Дизайном занималось легендарное ателье Pininfarina. 5. Peugeot Onyx Оригинальные французы построили суперкар с "каменным" названием из необычных для такого дела материалов. Помимо уже привычного карбона, в конструкции Peugeot Onyx были использованы медь, войлок и бумага. Французы сразу заявили, что не будут выпускать Onyx серийно, однако дали понять, какому стилистическому направлению они собираются следовать в будущем. 6. Ford GT90 Концепт, показанный в 1995 году на автосалоне в Детройте, позиционировался производителем как "самый могучий суперкар в мире". Действительно, 12-цилиндровый агрегат автомобиля с 4 турбинами выдавал 720 лошадиных сил, а заявленная скорость GT90 составляла около 407 км/ч. К слову, практически такой же скоростной показатель имел "суперкар из суперкаров" Bugatti Veyron, который появился через 10 лет после концепта Ford. 7. Porsche 911 Panamericana Автомобиль был подарен на день рождения директору компании Porsche Ферри Порше в 1989 году. Примечательно, что его дизайн разрабатывал Харм Лагаай, тот самый, который несколько лет спустя подарил миру легендарный Porsche Boxster. 8. Cadillac Cien Был разработан и собран специально в честь 100-летнего юбилея компании. Как и подобает юбиляру, Cien был оснащен самыми последними на тот момент технологиями. Он имел комплекс спутниковой коммуникации OnStar, систему голосового управления Communiport, ассистент парковки и систему ночного видения, которая могла проецировать изображение дороги на лобовое стекло. Хотя все это никак не пригодилось ему в жизни - автомобиль стоит в музее компании. 9. BMW Gran Coupe Pininfarina Lusso По названию нетрудно догадаться, какие именно компании приложили руку к созданию этого автомобиля. Четырехместный интерьер купе отражает, как говорят создатели, слияние современной элегантности и уверенной динамики. Он отделан дорогой кожей и древесиной каури. 10. "ВАЗ Рапан" Отечественному автопрому тоже есть чем пополнить список штучных экземпляров автомобилей. "ВАЗ Рапан" - первый концептуальный российский электромобиль, представленный на Парижском автосалоне. Выпущен он был в 1998 году в единственном экземпляре и, к сожалению, не получил даже мелкосерийного продолжения. Говорят, что к проекту пробовали привлечь РАО "ЕЭС России" для дооснащения имеющихся автозаправочных станций специальными электрическими заправками, но оно не заинтересовалось. 11. "ЗИС-Спорт" Родстер "ЗИС-Спорт" построили на шасси ЗИС-101 в 1939 году, тоже в одном экземпляре. 6-литровый двигатель мощностью в 141 лошадиную силу позволял разгоняться до 162 км/ч. Автомобиль получил одобрение Сталина и Кагановича, однако после войны единственный экземпляр "ЗИС-Спорт" бесследно исчез. 12. Dartz PROMBRON AS1936 Monaco Red Diamond Edition Автомобиль делался под заказ в единственном экземпляре в Латвии на базе Hummer, имеет эксклюзивную отделку. Этот броневик был куплен за 1,6 млн долларов. И это самая высокая цена, заплаченная за внедорожник. Разгоняется этот монстр до скорости 312 км/ч, а 100 км набирает за 5,2 секунды. Имеет 6-литровый двигатель с 552 "лошадками". 13. Mercedes-Benz GWA 300 SLC Неизвестный состоятельный человек из Восточной Европы решил побаловать себя эксклюзивным автомобилем. Воплощение своей мечты он доверил концерну Mercedes. Его идея состояла в том, чтобы из легендарного Mercedes-Benz 300 SC 1955 года, которых было выпущено не более 100 экземпляров, сделать современный родстер на базе SLS AMG. В итоге получился уникальный монстр Gullwing America, цена которого держится в строгом секрете. Mercedes-Benz GWA 300 SLC снабдили V8 на 571 лошадиную силу, максимальная скорость - 315 км/ч, разгон до 100 километров занимает 3,8 секунды. 14. Sbarro GT1 Sbarro GT1 является единственным в своем роде. Он был собран в честь победы команды Mercedes в гоночной серии Le Mans в 1999 году. Автомобиль оснащен 7,4-литровым двигателем V8 мощностью 450 лошадиных сил. Сейчас, конечно, может показаться, что это не так уж и много для такого огромного двигателя, но в то время такая производительность казалась просто огромной. Двигатель установлен сзади и прямо по центру усиленного композитного кузова. 15. Lamborghini Egoista В 2013 году на праздновании своего 50-летнего юбилея компания Lamborghini представила удивительный суперкар Lamborghini Egoista. Главная особенность "юбилейной" новинки состоит в том, что салон, а точнее "кабина пилота", рассчитан лишь на одного человека. Внешний облик, равно как и интерьер Egoista, перекликается с военной авиацией. В движение автомобиль приводит 5,2-литровый мотор V10.