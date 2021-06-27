Chanel представил эксклюзивные чехлы для наушников AirPods

Французский дом Chanel презентовал брендовые чехлы для беспроводных наушников AirPods. Фото новой продукции появилось на сайте модного дома, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Аксессуары выполнены из полимера в черном и бежевом цветах и украшены логотипом бренда. Их можно использовать как подвеску на шее, так как они дополнены нитью из иммитированных жемчужин.

Кроме этого, в наличии кожаный чехол для наушников цвета металлик. Он также идет с цепочкой золотым логотипом Chanel.

Для того, чтобы наушники были всегда под руками, бренд создал специальное предложение - необычное жемчужное колье, к которому можно крепить сами наушники.

Отмечается, что стоимость брендовых аксессуаров стартует от 1650 долларов и достигает 2675.