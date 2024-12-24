Физики нашли способ увидеть темную материю

Группа исследователей из Копенгагенского университета предложила метод наблюдения за темной материей во время "космического рассвета" - этапа эволюции Вселенной, когда в ней начали формироваться первые звезды и галактики. Работа опубликована в журналеPhysical Review D, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Темная материя составляет около 27% массы и энергии Вселенной, но её природа остается загадкой. Она не взаимодействует ни с какими силами, кроме гравитации, что делает её невидимой для современных приборов.

На больших масштабах темная материя ведет себя как "холодная" (движется медленно и не сталкивается), но на малых масштабах она может проявлять более сложное поведение, которое пока трудно объяснить.

В новом исследовании ученые предложили использовать 21-сантиметровую линию излучения нейтрального водорода - особый тип света, возникающий при определенных переходах атомов водорода. Этот свет может дать информацию о том, как темная материя влияла на формирование первых галактик и таким образом изучить ее природу.

Исследователи использовали математическое моделирование структуры Вселенной и данные о звездообразовании, чтобы связать излучение водорода с наличием темной материи. Они пришли к выводу, что радиотелескоп HERA в Южной Африке способен подтвердить существование темных акустических колебаний в течение полутора лет наблюдений.

Работа открывает новые возможности для разгадки одной из величайших загадок современной науки.