Объяснена непереносимость лактозы у кошек

Кошки не должны ни в каком виде употреблять молоко, несмотря на содержание в нем большого количества белка и жиров.

Как передает Day.Az, об этом в материале для журнала The Conversation заявила ученый Джулия Хеннинг.

Она является кандидатом наук факультета зоотехнии и ветеринарии Университета Аделаиды (Австралия). По словам ученого, связь между кошками и молоком многие до сих пор считают неоспоримой, хотя оно может нанести животным вред. Хеннинг призвала ни в каком виде не давать питомцам молоко из-за непереносимости ими лактозы.

Специалист объяснила, что после рождения и до 6-12 недель кошки могут питаться молоком матери, однако затем их организм перестает вырабатывать фермент лактазу, необходимый для расщепления лактозы. Нерасщепленный дисахарид может вызвать газообразование, вздутие живота, запор, боли, тошноту и рвоту.

При этом молоко само по себе считается очень питательным, так как содержит много белков и жиров. Джулия Хеннинг заметила, что домашние кошки могут охотно пить молоко, но только потому, что они хорошо умеют скрывать дискомфорт. "В противном случае в дикой природе демонстрация слабости сделала бы их мишенью для хищников", - заметила специалист.

Хеннинг подытожила, что кормить безлактозным молоком кошку тоже не следует. Такой продукт не нанесет животному вреда, но и не даст никакой пользы.