Еще один роман Стивена Кинга экранизируют

Роман "Томминокеры" Стивена Кинга будет экранизирован, сообщает Variety.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, продюсерами фильма стали Джеймс Ван ("Проклятие Аннабель", "Пила 3D") и Рой Ли ("Звонок", "Оно").

В работе также примет участие исполнительный продюсер телевизионной адаптации этой же книги 1993 года Ларри Санитски.

По его словам, это аллегорическая история о зависимости, ядерной угрозе, опасности массовой истерии, абсурдности неуправляемого технологического развития. Как полагает Санитски, все такие темы актуальны и теперь.

Он добавил, что "Томминокеры" также посвящены вечной силе любви и искуплению.

Книга вышла в 1987 году. Действие разворачивается в американском городке, жители которого подвергаются воздействию опасного газа с откопанного космического корабля. Люди получают сверхспособности, но становятся склонными к насилию.

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