7 самых дорогих и красивых отелей мира - ФОТО

Всем известно, что отели постоянно конкурируют друг с другом в красоте и богатстве предлагаемых услуг, однако некоторые рекордсмены выглядят как настоящие произведения искусства. Day.Az со ссылкой на popmech.ru представляет подборку самых необычных, роскошных и комфортабельных отелей со всего земного шара.



Emirates Palace - Абу-Даби, ОАЭ

На строительство этого роскошного отела ушло больше 3 миллиардов долларов, и они сполна окупили себя. Мрамор, которым отделан интерьер, импортирован из 13 разных стран мира, а внутренний комплекс освещает 1000 хрустальных люстр. И, конечно же, кроме 400 номеров и частного пляжа отель предоставляет возможность припарковать на пристани собственную яхту.

Manta Resort - остров Пемба, Танзания

Три уровня плавучих номеров курорта предлагают совершенно разные ощущения от отдыха. Верхний уровень позволяет посетителям наслаждаться солнечными ваннам и живописным звездным небом по ночам. 360-градусный обзор на среднем уровне дарит возможность наблюдать за играющими у поверхности рыбами, а вот нижний уровень и вовсе погружен под воду, так что изучать океан и заросли кораллов в обществе кальмаров и осьминогов можно 24/7.

First World Hotel and Plaza - Гентинг-Хайлендс, Малайзия

Этот грандиозный отель насчитывает больше номеров, чем любой другой в мире - их общее число составляет 7351. Но этим его территория не ограничивается: у подножия отеля на территории в 46 500 квадратных метров раскинулся тематический парк 20th Century Fox World, а также кинотеатр, торговый центр, казино и многочисленные рестораны.

Burj Al Arab Hotel - Дубай, ОАЭ

Эту картинку многие из вас видели в интернете так часто, что узнают ее без труда - почему бы в таком случае не помечтать? Представьте, как вы прилетаете на собственном вертолете и оставляете его на 300-метровой высоте, чтобы спуститься вниз и сыграть в теннис на открытом высотном корте. А потом? Потом люкс с панорамным обзором и восхитительные пейзажи утопающего в рассветной дымке Дубая. А если вам захочется прогуляться по городу - отель с радостью предоставит вам Rolls Royce с личным шофером.

Venetian - Лас-Вегас, Невада

Лас-Вегас знаменит своими отелями, но этот, пожалуй, превосходит всех собратьев. 36-этажное здание, спроектированное в итальянском стиле, вмещает в себя 7000 номеров и включает в себя не только музей Гуггенхейма, но даже настоящий дом оперы! Впрочем, MGM Grand & Signature с 6700 номеров на 30 этажах и ресторанным двориком рядом с огромным торговым центром составляет ему достойную конкуренцию.

Ashford Castle - Лох Корриб, Ирландия

Каждый хоть раз в жизни хотел пожить в роскошном замке, верно? Семья Гиннесса (да, того самого Гиннесса) в 1800-х годах решила воплотить эту мечту в жизнь и превратила 26 000 акров замковых угодий в прекрасно обустроенную курортную зону - это при том, что первые постройки были возведены на этом месте еще в XII веке. Примерно в 1900 году замок стал функционировать как отель со всеми современными удобствами, а также площадками для развлечений, популярных у знати прошлого - стрельбы из лука, соколиной охоты и рыбалки.

De Glase Ice Hotel - Квебек, Канада

Ледяные отели - не редкость в северных странах, однако жемчужина Квебека с января по март может похвастаться не только номерами, но и баром из льда, при этом за дело неизменно берутся самые опытные скульпторы. Убранство и даже люстры тоже сделаны из льда, однако не бойтесь замерзнуть: для комфорта своих клиентов отель предоставляет всем специальные одеяла, сберегающие тепло.

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