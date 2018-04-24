Рассекающая по Байкалу на коньках русская бабушка покорила иностранцев - ВИДЕО

Иностранные СМИ обратили внимание на историю 76-летней Любови Мореходовой, живущей в глухом хуторе на берегу Байкала. Женщина преодолевает около 10 километров по озеру на самодельных коньках, чтобы добираться до цивилизации и пасти коров. О пенсионерке написали американские, китайские и европейские ресурсы.

Любовь живет одна, но одинокой себя не чувствует, пишет Bored Panda.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в ее хозяйстве несколько коров, за которыми она ежедневно ухаживает, а также куры, собаки и кошки. В молодости женщина жила в Иркутске и работала инженером-технологом, после выхода на пенсию вместе с мужем переехала в ее родной хутор.

После смерти мужа Любовь приняла решение остаться, несмотря на уговоры детей переехать в город, пишет испанское издание Europa Press. Пенсионерка признается, что ей жаль покидать места, где трудились ее отец и мать.

Несмотря на проблемы со спиной, Мореходова старается ежедневно ездить на коньках, которые в 1943 году из частей пилы и деревянных брусков смастерил ее отец. Ранним утром она выгоняет коров на холм и использует изобретение отца, чтобы объехать гору с другой стороны и погнать животных назад.

Мореходова два раза побеждала в районном конкурсе "Супербабушка". Она увлекается вышивкой и не раз показывала свои работы на выставках.

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