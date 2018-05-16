Траволта «зажег» танцпол на выступлении 50 Cent - ВИДЕО

16 мая 2018 15:50

64-летний актер Джон Траволта удивил поклонников танцами на концерте рэпера 50 Cent в Каннах. Фанаты вспомнили танцы Траволты с Умой Турман в фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Интернет-пользователи также напомнили и о его вальсе с принцессой Дианой в 1985 году и диско в картине "Лихорадка субботнего вечера".

Поклонники шутят, что на этих кадрах вместо молодых красавиц партнером артиста стал темнокожий рэпер.

Траволта приехал в Канны на премьеру фильма "Кодекс Готти" Кевина Коннели, в котором исполнил главную роль.

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64-летний Траволта зажег на концерте 50 Сent в Каннах

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