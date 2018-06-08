Президент Таджикистана: ШОС – опора формирующегося многополярного миропорядка

ШОС, как влиятельная региональная организация, уверенно набирает вес в непростом геополитическом пространстве, превращаясь в одну из опор формирующегося многополярного миропорядка, сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в эксклюзивном интервью корреспонденту газеты People's Daily перед своей поездкой в китайский Циндао на 18-е заседание Совета глав государств-членов ШОС. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Как вспоминает лидер Таджикистана, историческое решение о преобразовании "шанхайской пятерки" в Шанхайскую Организацию Сотрудничества было принято восемнадцать лет назад в столице Таджикистана во время Душанбинского саммита глав государств. "За этот сравнительно короткий исторический период наша Организация сформировалась в качестве полноценной структуры многостороннего взаимодействия с растущим международным авторитетом", - отметил он.

Отвечая на вопрос о роли Китая в ШОС, Рахмон заявил, что Китайская Народная Республика является одним из государств - учредителей Организации. И это само по себе говорит о большом вкладе Китая в дело становления и развития, обеспечения ритмичной деятельности и повышения международного имиджа Организации.

"Не является в этом плане исключением и текущий год. В период своего председательства наши китайские друзья, сохраняя преемственность в делах ШОС, в тесном взаимодействии с партнерами по Организации провели объёмную и весьма плодотворную работу по последовательной реализации целого комплекса мер, направленных на дальнейшее укрепление региональной стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. В этом русле в рамках ШОС прошел целый ряд важных мероприятий, и Таджикистан высоко оценивает их результаты", - подчеркнул президент Рахмон.

Говоря о преимуществах участия в ШОС для страны, лидер Таджикистана сказал, что для республики членство в ШОС означало открытие новых возможностей и перспективных направлений многостороннего сотрудничества с традиционными партнерами во всех без исключения сферах - от безопасности до экономики и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Президент также напомнил, что с июня прошлого года в качестве полноправных участников к деятельности ШОС активно подключились Индия и Пакистан и предстоящий саммит Организации в Циндао впервые пройдет в формате "восьмерки".

"Расширение Организации за счёт новых участников, являясь ярким примером возрастания её привлекательности и значения на мировой арене, значительно укрепляет совокупные возможности и стратегический потенциал наших стран. Мы уверены и в том, что с получением Индией и Пакистаном статуса постоянного члена ШОС возрастают возможности качественно нового развития сотрудничества между государствами-членами ШОС в различных областях", - подчеркнул президент Рахмон.

Говоря о задачах ШОС в новую эпоху, президент высоко оценил достижения Организации за прошедшие годы, и в то же время отметил стоящие перед объединением вызовы. По его словам, постоянно меняющийся мир, возрастающие вызовы и угрозы глобального характера требуют от стран-членов Организации дальнейших эффективных решений, направленных на сохранение и укрепление в регионе мира, стабильности и безопасности, на создание условий для устойчивого совместного развития и улучшения социального и духовного самочувствия наших народов.

В конце интервью президент Рахмон призвал всемерно развивать "шанхайский дух".

"Опираясь на основополагающие принципы, закреплённые в Хартии ШОС, для достижения целей, определенных Стратегией развития Организации до 2025 года, мы, всемерно укрепляя "шанхайский дух", должны стремиться к последовательному решению взаимосвязанных задач, стоящих перед нами по всем направлениям", - заключил президент.