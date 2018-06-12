Майк Тайсон устроил скандал на пресс-конференции и выплеснул воду на промоутера - ВИДЕО

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, WBA, IBF Майк Тайсон выплеснул стакан воды на своего бывшего промоутера Дона Кинга во время церемонии принятия в Международный зал боксерской славы новых членов, в частности Виталия Кличко, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент, как во время пресс-конференции Майк Тайсон вылил стакан воды на Дона Кинга, когда тот, проходя мимо боксера, похлопал его по плечу.

Как заявил Тайсон в интервью CBSSports, причиной конфликта стали многочисленные попытки обмана со стороны Дона Кинга, но боксер уже пожалел о своем поступке.

"Я поступил как ребенок. Наверное, не должен был этого делать. Но он дотронулся до меня, похлопал меня по плечу. Он сказал, что он якобы мой друг, но на самом деле это ерунда. Сегодня я отпустил эту ситуацию", - пояснил экс-чемпион мира в тяжелом весе.

Майк Тайсон и ранее заявлял, что Кинг обманным путем заработал на боксере 100 миллионов долларов. Около 15 лет назад он даже судился с промоутером, и Дон Кинг выплатил спортсмену 14 миллионов долларов "отступных".

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