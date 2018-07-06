МИД Турции о покупке российских ЗРК С-400
6 июля 2018 12:42 548
Российские ЗРК С-400, которые будут поставлены Турции, не направлены против членов НАТО, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава дипломатического ведомства Турции отметил, что приобретение С-400 не может повлиять на отношения с США.
"Президент США Дональд Трамп не хочет портить отношений с Турцией", - сказал Чавушоглу.
Отметим, что ранее Вашингтон и Анкара согласовали поставку около ста истребителей F-35.
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