Вор хотел вырвать сумку у девушки и сильно об этом пожалел - ВИДЕО

В Кирове грабитель попытался отнять сумку у женщины и очень об этом пожалел: потенциальная жертва повалила преступника на землю и удерживала его до приезда полиции. Видео "гражданского ареста" появилось в местной группе ВК, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах слышно, как преступник кричит от боли и угрожает жертве и оператору, однако та остаётся глуха и к мольбам, и к угрозам.

"Заткнись, падла, ты хотел меня лишить денег, мне детей нечем кормить! <...> Жри, падла, землю!"

жертва грабителя

В конце видео оператор сообщает, что полиция, наконец, подъехала. Остаётся только порадоваться и за преступника - его избавление близко, и за Киров - всё-таки есть женщины в русских селениях!

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