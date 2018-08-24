Вор прорыл лаз в продуктовый магазин и ограбил его - ВИДЕО

В американском городе Ла-Верн, что в штате Калифорния, вор проник в продуктовый магазин через лаз в стене. Он вырыл его самостоятельно, передает NBC Los Angeles.

Разъярённые родственники школьницы избили учителя, от которого она забеременела Роналду назвал свой лучший гол в карьере Преступник пошел на кражу ночью, когда в магазине никого не было. Камера видеонаблюдения зафиксировала падающие на пол ящики с прохладительными напитками, и как из небольшого отверстия под ними появляется мужчина в белой маске, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Вор несколько минут ползал между полками с товарами, пытаясь открыть двери. Когда сработала сигнализация, он быстро поднялся на ноги, подбежал к своему лазу и сбежал из магазина тем же способом, которым пришел.

Через несколько минут на место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили сначала лаз, а затем и самого вора, который скрывался в кустах возле железнодорожных путей неподалеку. При нем были найдены инструменты, которыми он, вероятно, воспользовался для совершения преступления.

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