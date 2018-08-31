МИД Турции заявил о нормализации отношений с Нидерландами

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу завил о нормализации отношений с Нидерландами. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы МИД, нормализация отношений служит интересам двух стран.

Чавушоглу также отметил, что в ближайшее время Анкара назначит своего посла в Нидерланды.

Отметим, что в июле сообщалось о том, что Турция и Нидерланды приняли решение восстановить дипломатические отношения. Министр иностранных дел Нидерландов направил главе турецкого МИД послание, после чего министр иностранных дел Турции позвонил голландскому коллеге. В ходе телефонного разговора министры договорились нормализовать дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией.

Главы МИД договорились в ближайшее время направить послов в страны. Глава МИД Нидерландов также посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

Отношения Турции и Нидерландов ухудшились в марте 2017 года после отмены визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Нидерланды. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

После этого, в марте 2017 года, турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. В феврале 2018 года МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла.

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