МИД Турции сделал заявление по военной операции в Идлибе
В сирийском городе Идлиб не будет проводиться военная операция, сказал Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя вчерашнее соглашение между Турцией и Россией по вопросу сирийского Идлиба. Об этом сообщают во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Чавушоглу, Турция не исключает отправку дополнительного военного контингента в сирийский город Идлиб.
Глава МИД также отметил, что основной целью Турции и Россия является вывод террористических группировок из Идлиба.
"Идлиб будет полностью очищен от тяжелых вооружений", - сказал Чавушоглу.
Глава МИД также отметил, что в Илдибе также будут открыты основные автомобильные магистрали, что очень важно для предотвращения гуманитарного кризиса.
Отметим что в понедельник лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в Сочи создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.
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