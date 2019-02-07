МИД Турции назвал большой ошибкой вывод американских сил из Ирака

Вывод американских сил из Ирака является ошибочным шагом, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Чавушоглу, вывод американских войск из Ирака привел к ряду проблем и хаосу в регионе.

Глава МИД отметил, что одной из основных проблем после вывода американских войск из Ирака стало усиление террористической организации "Исламское государство" ("ИГ").

Комментируя вывод американских сил из Сирии, Чавушоглу отметил, что освобождаемые позиции не должны занимать отряды террористов сирийского крыла РПК - PYD/YPG, а также силы сирийского режима.

Глава МИД также отметил, что для того чтобы избежать допущенных ошибок США должны скоординировать свои действия в Сирии с Турцией.

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