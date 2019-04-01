Экс-владелец снесенного Черкизовского рынка Москвы Тельман Исмаилов подал апелляцию в суд Санкт-Петербурга на отказ взыскать 1 млн рублей с информационного агентства "Росбалт" за публикации, которые бизнесмен посчитал порочащими его честь. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга отказался взыскать с редакции "Росбалта" 900 тыс. рублей и 100 тыс. рублей с журналиста издания по иску Исмаилова, который посчитал, что материалы агентства "в оскорбительном тоне распространяют заведомо ложные и наносящие вред его деловой репутации сведения".

"Исмаилов с решением суда не согласен, считает его незаконным, необоснованным, вынесенным с нарушением норм действующего законодательства и подлежащим отмене. Он просит Санкт-Петербургский городской суд удовлетворить его требования в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Исмаилова ранее заочно арестовали по обвинению в организации двойного убийства. Кроме того, он является фигурантом уголовного дела о похищении известного певца Авраама Руссо в Москве в 2004 году.