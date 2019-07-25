Москва и Анкара ведут переговоры об организации лицензионного производства элементов С-400 в Турции. Об этом сообщил журналистам в четверг в Москве генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас ведем переговоры о продолжении сотрудничества по этому вопросу, в том числе и об организации лицензионного производства отдельных элементов системы в Турции", - сказал Михеев по завершении первого этапа поставок С-400 в эту страну.

Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Турции "Рособоронэкспорт" подписал в апреле 2017 года в Москве. Он является крупнейшим экспортным контрактом компании со странами блока НАТО.

Согласно контракту, Россия поставит Турции четыре дивизиона системы ПВО С-400 на сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!