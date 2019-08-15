Риск обрушения Собора Парижской Богоматери по-прежнему сохраняется. Об этом сообщает Ici.fr со ссылкой на информацию министерства культуры Франции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за аномальной жары были зафиксированы новые падения камней со сводов нефа", - говорится в сообщении министерства.

Пока работы по предотвращению дальнейшего обрушения собора приостановлены. Еще десять дней будет идти очистка здания и прилегающей территории от загрязнения свинцом.

Реставрационные работы начнутся не раньше первого семестра 2020 года.



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