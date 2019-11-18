Россия выполнит контракт на поставку в Индию зенитных ракетных систем С-400 в 2025 году, первый аванс получен. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам на выставке в Дубае генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Россия заключила в 2018 году контракт на поставку в Индию пяти полковых комплектов С-400 на сумму более 5 миллиардов долларов.

"Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть. К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год - завершение исполнения контракта", - сказал Чемезов.