Временный премьер Гаити заявил, что убитого президента пытали перед смертью

Президента Гаити Жовенеля Моиза пытали перед убийством в его резиденции. Об этом сообщил в субботу в интервью телеканалу ABC и. о. премьер-министра страны Клод Жозеф, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В дом президента пришли наемники, они пытали и убили его", - заявил он.

По его словам, в настоящее время пойманные злоумышленники находятся под стражей.

"Мы твердо верим, что правосудие восторжествует в деле президента Жовенеля Моиса", - подчеркнул временный премьер Гаити.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля. Его жена Мартин была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения - Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу "Майк".

Как рассказали в суде, Солаж и Венсан встретились с членами отряда, чтобы спланировать покушение в отеле в Петионвиле, пригороде Порт-о-Пренса. На встрече говорилось о том, что основная цель состояла не в убийстве Моиза, а в его доставке в национальный дворец - официальную резиденцию президента Гаити.

Известно, что в отряд входили около 20 колумбийцев. 15 из них задержаны, двое убиты в ходе перестрелки с полицией. Еще несколько человек пока находятся в розыске.

Фото: Dieu Nalio Chery/AP