Жители села в Башкирии испугались «излучения» от 5G и снесли вышку сотовой свзи

Жители Абзелиловского района Башкирии испугались "излучения" 5G и трактором снесли вышку сотовой связи одного из операторов. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале "Выпускайте Кракена!", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам местных жителей, они не давали своего разрешения на установку вышки. Чтобы повалить металлическую конструкцию, они наняли трактор и сломали вышку с оборудованием для сотовой связи.