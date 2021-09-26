https://news.day.az/world/1383887.html Жители села в Башкирии испугались «излучения» от 5G и снесли вышку сотовой свзи - ФОТО
Жители села в Башкирии испугались «излучения» от 5G и снесли вышку сотовой свзи - ФОТО
Жители Абзелиловского района Башкирии испугались "излучения" 5G и трактором снесли вышку сотовой связи одного из операторов. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале "Выпускайте Кракена!", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам местных жителей, они не давали своего разрешения на установку вышки. Чтобы повалить металлическую конструкцию, они наняли трактор и сломали вышку с оборудованием для сотовой связи.
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