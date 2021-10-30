В Беларуси заблокировали проармянский "Регнум"

Доступ к сайту проармянского информационного агентства "Регнум" ограничен в Белоруссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на белорусские СМИ, об этом следует из сообщений интернет-провайдеров страны.

"Доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Доступ к ресурсу ограничен на основании положения о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам и их составным частям, размещенным в глобальной компьютерной сети интернет", - говорится в появляющемся сообщении одного из мобильных операторов страны А1 при попытке открыть сайт regnum.ru.

Кроме того, схожее сообщение об ограничении доступа к ресурсу выдает и крупнейший интернет-провайдер страны - госпредприятие "Белтелеком".