Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 590 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 590 333 762, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 435 637 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 92 927 104 и 1 037 021.

Индия - 44 268 381 и 527 069.

Бразилия - 34 148 131 и 681 253.

Франция - 34 406 092 и 154 104.

Германия - 31 535 340 и 145 698.

Великобритания - 23 634 821 и 186 798.

Италия - 21 499 531 и 174 060.

Южная Корея - 21 418 036 и 25 673.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника - 828.1. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 159, Франции - 2 334, Германии - 1 727, Великобритании - 2 711, Италия - 2 888, Южной Корее - 500. Сведения по США отсутствуют.