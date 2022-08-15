https://news.day.az/world/1487454.html Взрыв в Ереване: среди пропавших есть граждане России и Ирана
Взрыв в Ереване: среди пропавших есть граждане России и Ирана
МЧС Армении обновил список граждан, которые считаются пропавшими после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В списке 22 человека. В их числе шесть граждан Ирана и одна гражданка России.
Напомним, что в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" 14 августа погибли 7 человек. В поисках участвуют 350 спасателей, также им помогают около 150 волонтеров. Общее количество пострадавших - 61 человек. 13 пострадавших продолжают лечиться в различных больницах, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Остальные госпитализированные больные выписаны.
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