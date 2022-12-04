Поезд и автомобиль такси столкнулись ночью 4 декабря на путях в Московской области. Два человека получили тяжелые травмы. Кадры ДТП оказались в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Легковушка выехала на рельсы на перегоне "Зеленый бор - Ивантеевка" на запрещающий сигнал светофора. Следовавший во Фрязино состав на полном ходу протаранил иномарку.

Таксист в тяжелом состоянии находится в реанимации, пассажир - в аналогичном отделении, но уже пришел в сознание. Среди пассажиров электрички, которых было около 40, никто не пострадал.

Полотно также не получило повреждений. После оформления аварии поезд отправится в пункт назначения. В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.