Британской армии хватит боеприпасов лишь на несколько дней боевых действий

Британская армия не имеет достаточного количества боеприпасов и укомплектованных подразделений на случай конфликта с участием сил НАТО. Об этом телеканалу Sky News заявили в понедельник несколько источников в вооруженных силах королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если мы не заменим то, что мы передаем [Украине], то армия не сможет сражаться. Можно говорить о том, что она не сможет сражаться даже сейчас, даже в очень скромных масштабах, во всяком случае не больше нескольких дней", - сказал один из собеседников Sky News.

Они также добавили, что у королевства нет возможности предоставить для нужд НАТО ожидаемое количество подразделений. На то, чтобы сформировать полностью оснащенную всей необходимой техникой дивизию из 25-30 тыс. человек стране может потребоваться 10 лет. Сейчас же Лондон может выставить лишь бригаду из 5-10 тыс. солдат.

Премьер-министра Риши Сунака упрекают в том, что пока он не планирует коренным образом пересматривать намеченный при его предшественнике Борисе Джонсоне подход к долгосрочному развитию ВС Соединенного Королевства. Опубликованный в 2021 году Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны предполагает дальнейшее сокращение численности армии (до 72,5 тыс. человек) с упором на внедрение современных технологий и техники, включая беспилотники, новые подлодки и корабли, а также создание истребителей нового поколения. Собеседники издания указывают, что при этом подходе нерешенными могут остаться проблемы нехватки артиллерийских орудий, систем ПВО, ракет большой дальности и артиллерийских снарядов.

"Бесполезно иметь на вооружении небольшое количество превосходных сверхсовременных платформ, если у вас нет потенциала, способного их дополнять, - указал источник Sky News. - Мы исходили из того, что современные войны могут длиться лишь считанные недели и готовились к этому. В то время как Украина показывает нам, что даже для такой сильной армии, как российская, конфликт может затянуться на месяцы, а, вероятно, и на годы".

В марте кабинет Сунака должен представить обновленную версию комплексного обзора с учетом коренного изменения ситуации в сфере безопасности в Европе. По словам собеседников Sky News, в черновой версии нового документе ничего не говорится о необходимости в срочном порядке решать проблемы нехватки боеприпасов, запчастей и многих видов военной техники с учетом оказываемой Украине военной помощи. Для этого оборонный бюджет необходимо увеличивать на £3 млрд ($3,6 млрд) в год. При этом пока планы правительства предполагают, что в 2023 годы бюджет Минобороны вырастет лишь на £100 млн ($120 млн), до £48 млрд ($57,8 млрд), и еще на £600 млн ($722 млн) в 2024 году. Сунак сталкивается со все большим давлением со стороны ВС, военного ведомства и членов своей партии, добивающихся увеличения оборонного бюджета.