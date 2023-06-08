Папу римского прооперировали в Риме

Врачи обнаружили у понтифика грыжу, которая может привести к кишечной непроходимости, и приняли решение о хирургическом вмешательстве. Два года назад Франциску удалили часть толстой кишки, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Папа Римский Франциск перенес полостную операцию под общим наркозом в клинике "Джемелли" в Риме.

По сообщению Канцелярия Святого Престола, хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

За несколько часов до госпитализации Франциск провел аудиенцию на площади Святого Петра.

Два года назад понтифику уже была проведена операция по удалению части толстой кишки.

Кроме того, папе в молодости удалили часть легкого. Он также страдает от болей в седалищном нерве и уже более года пользуется инвалидной коляской и ходунками из-за растяжения коленных связок.