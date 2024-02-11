В ФРГ назвали "большую коалицию" самым вероятным вариантом будущего правительства

"Большая коалиция" (Социал-демократическая партия Германии и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - ХДС/ ХСС) является наиболее вероятным вариантом будущего правительства Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На прошлой неделе руководитель Insa Херман Бинкерт отметил, что некоторые партии не смогут преодолеть необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в Бундестаг (парламент ФРГ). В таком случае их места в парламенте распределят между собой другие партии. На этой неделе первое место в рейтинге популярности политических партий вновь занимает оппозиционный блок ХДС/ХСС, за который готовы проголосовать 30% респондентов. Поэтому он мог бы сформировать правящую коалицию с СДПГ, которая получила 15% голосов респондентов, или с "зелеными" (13%), несмотря на то, что в сумме у них меньше половины голосов.

Результаты опроса показали, что наибольшее число его участников проголосовали бы за "большую коалицию" - 36%. На втором месте коалиция в составе СДПГ, ХДС/ХСС и Свободной демократической партии (СвДП). За нее готовы проголосовать 26%. Только 21% проголосовал бы за альянс в составе ХДС/ХСС и "зеленых" - "черно-зеленую коалицию".

"Большая коалиция" получила такое название, поскольку может быть сформирована двумя крупнейшими партиями. Она уже находилась у власти в Германии в 1966-1969, 2005-2009, 2013-2017 и 2018-2021 гг.

Опрос проводился с 5 по 8 февраля. В нем приняли участие 1 276 человек. Следующие федеральные выборы в ФРГ пройдут осенью 2025 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!