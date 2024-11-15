https://news.day.az/world/1707320.html Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор штата Северная Дакота Даг Бургум станет кандидатом на пост министра внутренних дел Соединенных Штатов. Как передает Day.Az, соответствующее заявление Трамп сделал в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, передает NBC News. "Он из Северной Дакоты.
Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор штата Северная Дакота Даг Бургум станет кандидатом на пост министра внутренних дел Соединенных Штатов.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление Трамп сделал в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, передает NBC News.
"Он из Северной Дакоты. Завтра будет объявлено о его назначении на очень важную должность", - отметил он.
Несколько мгновений спустя Трамп объявил, что Бургум "возглавит министерство внутренних дел, и он будет великолепен".
Бургум был известным участником предвыборной кампании Трампа, который рассматривал его в качестве своего напарника, прежде чем остановился на Джей Ди Вэнсе.
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