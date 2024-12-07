Главы МИД Турции и Ирака договорились о взаимодействии по Сирии

Главы МИД Турции и Ирака Хакан Фидан и Фуад Мухаммед Хусейн договорились о тесном сотрудничестве по вопросам урегулирования ситуации в Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС источники в турецком МИД по итогам встречи министров на полях Дохийского форума в Катаре.

"Министр Фидан встретился сегодня с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел [Ирака] Хусейном на полях 22-го Дохийского форума. Стороны договорились о тесном взаимодействии по вопросам, связанным с Сирией", - отметили источники.

Ранее сообщалось, что на полях саммита в Катаре прошла встреча глав МИД стран - гарантов астанинского формата: России, Ирана и Турции. Переговоры в Астане по урегулированию сирийского кризиса, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года.