Асад пытался связаться с администрацией США и Трампом

Президент Сирии Башар Асад попытался связаться через посредников с действующей американской администрацией и с избранным лидером США Дональдом Трампом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, президент арабской республики стремился через Саудовскую Аравию связаться с Вашингтоном с предложением порвать связи с якобы поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в обмен на вмешательство Запада с целью прекращения боевых действий в стране.

Кроме того, Асад пытался через посредника уведомить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об угрозе, с которой могут столкнуться христиане в Сирии, если боевики захватят власть. Предполагалось, что такое послание Орбан, поддерживающий хорошие отношения с Трампом, передаст избранному американскому лидеру, утверждается в публикации.