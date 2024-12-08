https://news.day.az/world/1713746.html Новая глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии Новый глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас выразила поддержку смене власти в Сирии, назвав свержение Башара Асада "позитивным и долгожданным событием". В своем сообщении в социальной сети X она отметила, что этот момент также демонстрирует слабость сторонников Асада, таких как Россия и Иран, передает Day.Az.
Новая глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
Новая глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас выразила поддержку смене власти в Сирии, назвав свержение Башара Асада "позитивным и долгожданным событием".
В своем сообщении в социальной сети X она отметила, что этот момент также демонстрирует слабость сторонников Асада, таких как Россия и Иран, передает Day.Az.
Каллас подчеркнула, что приоритетом ЕС является обеспечение безопасности в регионе, что, по ее мнению, стало возможным после падения сирийского режима.
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