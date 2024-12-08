Новая глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии

Новая глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас выразила поддержку смене власти в Сирии, назвав свержение Башара Асада "позитивным и долгожданным событием".

В своем сообщении в социальной сети X она отметила, что этот момент также демонстрирует слабость сторонников Асада, таких как Россия и Иран, передает Day.Az.

Каллас подчеркнула, что приоритетом ЕС является обеспечение безопасности в регионе, что, по ее мнению, стало возможным после падения сирийского режима.