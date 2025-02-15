Министра иностранных дел Джибути избрали на пост главы Афросоюза

Глава МИД Джибути Махамуд Али Юсуф стал новым председателем комиссии Африканского союза, опередив представителей Кении и Мадагаскара.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр финансов страны Ильяс Дауале в X.

Юсуф занимает пост министра иностранных дел Джибути с 2005 года. Ранее он был послом Джибути в Египте.

Ранее в течение восьми лет должность председателя комиссии Африканского союза занимал представитель Чада Муса Факи Махамат.