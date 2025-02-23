https://news.day.az/world/1732368.html ЕС проведет экстренный саммит Евросоюз 6 марта проведет в Брюсселе экстренный саммит глав государств и правительств стран сообщества по конфликту на Украине и европейской обороне. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в Брюсселе сообщил представитель ЕС.
ЕС проведет экстренный саммит
Евросоюз 6 марта проведет в Брюсселе экстренный саммит глав государств и правительств стран сообщества по конфликту на Украине и европейской обороне.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в Брюсселе сообщил представитель ЕС.
"В ближайшие минуты мы объявим, что председатель Евросовета Антониу Кошта созовет специальный Европейский совет, который состоится 6 марта в Брюсселе. Темы повестки дня: Украина и европейская оборона", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре