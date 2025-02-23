Первое заявление Мерца после победы на выборах в Германии

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о победе консерваторов на досрочных выборах в Бундестаг и призвал как можно скорее сформировать новое правительство.

"Мы, ХДС/ХСС, победили на этих выборах в Бундестаг 2025 года", - заявил он в Берлине в штаб-квартире ХДС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прежде всего важно как можно скорее снова сформировать дееспособное правительство в Германии", - отметил Мерц. "Мир там, снаружи, не ждет нас", - добавил он.

"Я осознаю ответственность. Я знаю, что это будет непросто", - подчеркнул лидер христианских демократов.

Согласно предварительным прогнозам, блок ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах в Бундестаг, набирая около 29% голосов. Второе место впервые в своей истории занимает "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила около 19,5%. Лишь на третьей позиции расположилась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Ее поддержали около 16% избирателей - на треть меньше, чем в 2021 году. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия. За них проголосовали примерно 13,5% и 8,5% избирателей соответственно.

"Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) и Свободная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера балансируют на грани попадания в Бундестаг, набирая примерно по 5% и еще имеют шансы пройти в парламент.

Явка составила около 84%. На парламентских выборах 2021 года она составляла 76,4%.