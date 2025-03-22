США требуют прекратить экспорт нефти из Ирана

Администрация Соединенных Штатов хочет лишить Иран возможности экспортировать нефть.

Как сообшает Day.Az, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Она комментировала санкции, которые Вашингтон ввел в четверг в отношении 13 компаний и 8 судов, связанных, по версии американской стороны, с транспортировкой иранской нефти и ее переработкой в Китае.

Как утверждала дипломат, нефтеперерабатывающий завод в Китае попал под рестрикции "за покупку миллионов баррелей нефти на сумму около полумиллиарда долларов", а организации и танкеры - "за перевозку миллионов баррелей иранской нефти в Китай".

"Поведение Ирана по всему миру угрожает американским интересам национальной безопасности. Президент США Дональд Трамп возобновил кампанию по оказанию максимального давления на Тегеран, призванную положить конец ядерной угрозе Ирана, обуздать его программу по разработке баллистических ракет и помешать ему поддерживать террористические группировки. Кампания по оказанию максимального давления направлена на то, чтобы свести к нулю экспорт нефти Ирана, который он использует для финансирования своей дестабилизирующей деятельности. Это касается и экспорта нефти в Китай", - сказала Брюс.