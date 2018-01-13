В Казахстане мыши пробрались в банкомат и съели все купюры - ВИДЕО

13 января 2018 09:16

Курьезный случай произошел в столице Казахстана. В одном из банковских отделений Астаны мыши пробрались в банкомат и съели все купюры. С поличным грызунов задержали инкассаторы, которые приехали забирать наличные, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В денежном хранилище животные, возможно, спрятались от холода. А когда проголодались, съели первое, что попалось на глаза. Сотрудники банка признались, с такими наглыми посетителями столкнулись впервые.

Испорченные деньги теперь вряд ли удастся восстановить. Но защитников животных уже поспешили успокоить: за бесплатный обед мышей наказывать никто не стал.  

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В Казахстане мыши пробрались в банкомат и съели все купюры

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