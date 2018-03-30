Вор-рецидивист в женской одежде обокрал 20 магазинов и попал на камеры - ВИДЕО

На Сахалине задержали серийного вора, обокравшего около 20 магазинов. Для того, чтобы остаться незамеченным, рецидивист переодевался в женскую одежду: надевал длинную куртку с капюшоном и парик, а лицо скрывал медицинской маской.

Видео одной из краж в пятницу, 30 марта, публикует канал "Новости Сахалина" в YouTube,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На нем видно, как странная "посетительница" несколько минут орудует в магазине компьютерной техники, уходит с "добычей", и никто из персонала ничего не замечает. В сахалинском главке МВД отметили, что трансвестит воровал не только гаджеты, но и одежду, и даже косметику.

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