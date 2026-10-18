Блогер получил миллионный иск от Seres за AI-видео об автомобиле Aito

Компания Seres раскрыла информацию о подаче гражданского иска против пользователя коротких видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает IT Home.

По данным компании, пользователь с помощью AI-инструментов сгенерировал поддельное видео, на котором кузов автомобиля Aito во время движения якобы проседает. Ролик был размечен брендом Aito и намекал на серьезные дефекты безопасности машины. Конкретная модель в видео не указана. Публикация появилась в Douyin.

Seres требует удалить порочащие материалы, публично принести письменные извинения, выплатить 1 млн юаней компенсации и покрыть судебные издержки. Заседание назначено на 23 октября в суде района Лянцзян в Чунцине.

Ответчик после получения повестки заявил в сообществе, что это было "ироничное видео", добавив, что не собирается покупать автомобили Hongmeng Zhixing, и позже сам удалил подделку.

Отмечается, что это обычный пользователь Douyin всего с 57 подписчиками, а не профессиональный автомобильный блогер, и его видео набрало менее 3000 просмотров.

Ранее, в марте прошлого года, юридический департамент Seres опубликовал заявление о сборе сведений о "черных" медиа, PR-агентствах и сетевых "водяных армиях", пообещав вознаграждение от 10 тыс. до 5 млн юаней в зависимости от ценности информации и строгую конфиденциальность.