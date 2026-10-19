https://news.day.az/azerinews/1868174.html Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Arkadağda Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb - FOTO Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva oktyabrın 19-da Türkmənistanın Arkadağ şəhərində Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına Qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara yardım üzrə Xeyriyyə Fondunun tibb sahəsi üzrə vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb.

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Arkadağda Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb - FOTO

Azərbaycanca, 19 октября 2026 22:11 (UTC +04:00) 427
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Arkadağda Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva oktyabrın 19-da Türkmənistanın Arkadağ şəhərində Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına Qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara yardım üzrə Xeyriyyə Fondunun tibb sahəsi üzrə vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Oğulcahan Atabayeva birgə fəaliyyət sayəsində Azərbaycan-Türkmənistan qardaşlıq münasibətlərinin iki fond səviyyəsində də dinamik inkişaf etdiyini bildirib. O, bir çox ölkədə nümayiş etdirilmiş və sabah açılışı nəzərdə tutulan MAMA "Ana təbiət" beynəlxalq incəsənət sərgisinin dərin məna daşıdığını diqqətə çatdırıb. O.Atabayevanın sözlərinə görə, incəsənət xalqları və millətləri birləşdirən universal beynəlxalq dildir. Bu sərgi yalnız mənəvi-mədəni zövq bəxş etmir, hətta ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinə də diqqət çəkir.

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iki ölkəni birləşdirən ortaq ənənələri və mədəni irsi xüsusi qeyd edib. O, hər iki ölkənin üzləşdiyi ümumi ekoloji problemlərə, o cümlədən Xəzər dənizinin səviyyəsinin enməsi məsələsinə diqqət çəkərək, MAMA "Ana təbiət" sərgisinin ictimaiyyətin diqqətini məhz bu mövzuya cəlb etmək məqsədi daşıdığını deyib. Leyla Əliyeva hər bir insanın təbiətə qarşı məsuliyyətli olmasının və birgə evimiz olan planetimizə qayğı göstərməyin vacibliyini qeyd edib. O, həmçinin su ehtiyatlarının qorunması problemlərini işıqlandıran Heydər Əliyev Fondunun "Bir damcı" layihəsini də xatırladıb.

  • Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Arkadağda Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb
  • Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Arkadağda Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb
  • Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Arkadağda Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb
  • Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Arkadağda Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb
  • Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Arkadağda Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb
  • Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Arkadağda Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb
  • Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Arkadağda Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb
  • Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Arkadağda Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb
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Посол Венгрии подчеркнул роль Азербайджана на международной арене 20 октября 20:08 (UTC+04), Политика 840
"Если бы женщины управляли миром?": глобальный арт-проект Джуди Чикаго представят в Баку - ФОТО 20 октября 19:53 (UTC+04), Культура 791
В Азербайджане вводятся штрафы за самовольное оставление военнослужащими места службы 20 октября 19:48 (UTC+04), Общество 3 816
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В Ормузском проливе загорелся танкер 20 октября 19:33 (UTC+04), В мире 788
От Санкт-Петербурга до Стамбула: фестивальный путь азербайджанского фильма "Свинец“ - ФОТО 20 октября 19:21 (UTC+04), Культура 3 657
Шеф-повара дарят тепло! В Баку отметили Международный день кулинара - ФОТО 20 октября 19:05 (UTC+04), Общество 3 732
Азербайджан и Хорватия обсудили развитие стратегического партнерства - ФОТО 20 октября 18:51 (UTC+04), Политика 777
Израиль и Ливан проведут переговоры в США 20 октября 18:45 (UTC+04), В мире 765
Во Франции почти 150 участников беспорядков получили тюремные сроки - ВИДЕО 20 октября 18:42 (UTC+04), В мире 752
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 20 октября 18:38 (UTC+04), Общество 660
Гражданам Азербайджана рекомендовали воздержаться от поездок во Францию 20 октября 18:35 (UTC+04), Общество 5 554
Клоунада, пантомима, препятствие - история одного азербайджанца в Турции - ФОТО 20 октября 18:27 (UTC+04), Культура 3 770
Европа может сократить импорт СПГ из-за ситуации в Ормузском проливе 20 октября 18:24 (UTC+04), В мире 706
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:19 (UTC+04), Официальная хроника 7 266
Двор, который дети придумали заново: как ЮАМЕТ проектирует пространство для игры - ФОТО 20 октября 18:16 (UTC+04), Общество 3 632
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии международной выставки искусств MAMA «Мать-природа» в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 4 981
Саммит в Баку усилил позиции Азербайджана в азиатской дипломатии - Айгерим Жампетова для Day.Az 20 октября 17:55 (UTC+04), Политика 4 978
В Азербайджане планируют упростить трудоустройство иностранцев в агропарках 20 октября 17:40 (UTC+04), Общество 684
Стали известны сроки восстановления поставок СПГ через Ормуз 20 октября 17:37 (UTC+04), В мире 736
Назначены дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку - ФОТО 20 октября 17:34 (UTC+04), Общество 662
В Азербайджане работают над обеспечением безопасного применения ИИ 20 октября 17:31 (UTC+04), Наука и технологии 3 641
"Голос флейты" - вечер азербайджанской и турецкой музыки - ФОТО 20 октября 17:26 (UTC+04), Культура 632
Обнародованы данные о запасах золота SOFAZ 20 октября 17:20 (UTC+04), Экономика 784
ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 3 839
Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии 20 октября 17:03 (UTC+04), Культура 1 714
AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры 20 октября 16:58 (UTC+04), Экономика 3 796
Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ 20 октября 16:55 (UTC+04), Экономика 3 777
День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 629
В Зангилане нарастили производство "зеленой энергии" - ФОТО 20 октября 16:43 (UTC+04), Экономика 3 827
Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 595
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Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 692
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 701
Создан Гянджинский мемориальный комплекс 20 октября 16:14 (UTC+04), Официальная хроника 602
Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 921
В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение 20 октября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 723
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