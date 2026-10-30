Seçkilərdə Netanyahunun "Likud" Partiyası qalib gəldi
İsraildə oktyabrın 27-də keçirilən parlament seçkilərində bülletenlərin 100 faizi hesablanıb.
Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, Baş nazir Benyamin Netanyahunun rəhbərlik etdiyi "Likud" partiyası ən çox mandat qazansa da, onun siyasi bloku parlament çoxluğunu təmin edə bilməyib.
"Likud" 120 yerlik Knessetdə 27 mandat əldə edib. "Likud" və Netanyahunu dəstəkləyən ultra-sağçı və ortodoks partiyalardan ibarət blok ümumilikdə 53 mandat qazanıb.
Netanyahunun əsas rəqibi Qadi Ayzenkotun rəhbərlik etdiyi müxalif "Yaşar" partiyası isə 21 mandatla ikinci yerdə qərarlaşıb.
Müxalifət partiyaları 48, ərəb partiyaları isə 19 mandat əldə ediblər.
Bildirilir ki, nə Netanyahu bloku, nə də əsas müxalifət qüvvələri ərəb partiyaları ilə koalisiya qurmağa hazır görünür.
Qeyd edək ki, İsraildə hökuməti formalaşdırmaq üçün 120 yerlik Knessetdə ən azı 61 deputatın dəstəyi tələb olunur.
Seçkilərin yekun rəsmi nəticələrinin şikayətlərə baxıldıqdan sonra noyabrın 4-dək açıqlanacağı gözlənilir.
Bundan sonra İsrail Prezidenti İsxak Hersoq parlamentə keçən partiyaların nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparacaq və deputatlardan birinə yeni hökumət koalisiyasını formalaşdırmağı tapşıracaq.
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