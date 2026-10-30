https://news.day.az/azerinews/1870790.html Zaur Rzayevin dəfn yeri açıqlandı Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Zaur Rzayev ötən gün dünyasını dəyişib. Day.Az Axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, vida mərasimi onun evində yaxınlarının iştirakı ilə keçiriləcək. Z.Rzayev "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq.
Zaur Rzayevin dəfn yeri açıqlandı
Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Zaur Rzayev ötən gün dünyasını dəyişib.
Day.Az Axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, vida mərasimi onun evində yaxınlarının iştirakı ilə keçiriləcək.
Z.Rzayev "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq.
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