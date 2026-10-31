https://news.day.az/azerinews/1871063.html Avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb Bakının Sabunçu rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 29-da saat 23:50 radələrində Maştağa qəsəbəsində qeydə alınıb.
Avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb
Bakının Sabunçu rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 29-da saat 23:50 radələrində Maştağa qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, 1959-cu il təvəllüdlü Bədəlov Ədalət Tofiq oğlu idarə etdiyi "VAZ 2109" markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən yolun əks istiqamətində hərəkət edən velosipedçi, 1993-cü il təvəllüdlü Hüseynov Ülfət Vidadi oğlunu vurub.
Velosipedçi aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin İstintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.
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