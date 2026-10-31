https://news.day.az/azerinews/1871072.html Usta evdən 18 min manatlıq qızıl oğurladı Gəncədə mənzillərin birindən dəyəri 18 min manat olan qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb. Day.Az xəbər verir ki, polisin keçirdiyi tədbirlərlə əməli törədən, həmin mənzildə usta işləyən Ç.Nəcəfov müəyyən edilərək saxlanılıb. Ustanın oğurladığı qızıl-zinət əşyalarını satdığı məlum olub. Hazırda faktla bağlı araşdırma davam edir.
Usta evdən 18 min manatlıq qızıl oğurladı
Gəncədə mənzillərin birindən dəyəri 18 min manat olan qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, polisin keçirdiyi tədbirlərlə əməli törədən, həmin mənzildə usta işləyən Ç.Nəcəfov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Ustanın oğurladığı qızıl-zinət əşyalarını satdığı məlum olub.
Hazırda faktla bağlı araşdırma davam edir.
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