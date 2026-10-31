https://news.day.az/azerinews/1871173.html Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq Noyabrın 1-də ölkə ərazisinin bəzi yerlərində magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Azərbaycanca, 31 октября 2026 20:07 (UTC +04:00) 193
Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Noyabrın 1-də ölkə ərazisinin bəzi yerlərində magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, noyabrın 1-də ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

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