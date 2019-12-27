В Центре Гейдара Алиева 26 декабря прошла выставка фотографий, представленных на конкурс "Azərbaycanım" ("Мой Азербайджан"), и церемония награждения победителей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На конкурс, совместно объявленный Общественным объединением "Региональное развитие" и "Студией Орхана Асланова" было представлено свыше 3000 фотографий.

Отобранные из них 165 фотографий демонстрировались на выставке в Центре Гейдара Алиева.

Проект был осуществлен с тем, чтобы в фотографиях представить широкой общественности уникальную природу, древнюю историю, богатую кухню, традиции и обычаи, культуру и искусство страны, социальную жизнь людей, а также повысить интерес молодежи к искусству фотографии, выявить молодые таланты и оказать поддержку в развитии их индивидуальных способностей.

Выступивший на мероприятии фотограф Орхан Асланов выразил признательность Центру Гейдара Алиева и Общественному объединению "Региональное развитие" за проведение выставки. Он отметил, что идея состояла в том, чтобы собрать воедино, сплотить непрофессиональных фотографов.

По правилам проекта, победитель определялся на основании числа понравившихся фотографий на странице конкурса в Instagram и по решению жюри, в результате голосования, проведенного во время выставки. Первого места был удостоен Санан Мюшаев, второго - Сулейман Сулейманлы и третьего - Ниджат Адыгезалов.

Победителям были вручены ценные подарки и дипломы, отличившимся - поощрительные награды.

В продолжение проекта в регионах планируется проведение тренингов по искусству фотографии и организация фотовыставок.

Напомним, что конкурс продолжался с 18 ноября по 18 декабря.