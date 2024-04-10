Азербайджанские художники в Париже - футуристические композиции и динамика форм - ФОТО
Работы азербайджанских художников были представлены на международной выставке современного искусства Art Shopping в музейном комплексе Carrousel du Louvre в Париже (Франция).
Об этом Trend сообщила заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, являющаяся руководителем действующей во Франции Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, передает Day.Az.
"Ассоциация имени Тогрула Нариманбекова представила работы азербайджанских художников - Рены Амраховой, Лейлы Алиевой, Тофига Агаева-Нариманбекова, а также художницы из Турции К.Музаффер Генчер и автора из Люксембурга Вероники Нефедовой.
Произведения Рены Амраховой привлекали зрителя своей камерностью и нежным сочетанием цветов в цветной графике. Работы Лейлы Алиевой были интересны современным решением, футуристическими композициями. Тофиг Агаев-Нариманбеков - молодой архитектор, участник многих коллективных выставок, представлял на Art Shopping свою конструктивную инсталляцию "Динамика форм", которая также привлекла внимание посетителей", - сказала она.
Асмер Нариманбекова рассказала и о своих произведениях, экспонируемых на вернисаже. По ее словам, это работы, сочетающие в себе различные ковровые орнаменты, игру формы и цвета.
"Многие посетители Art Shopping интересовались и хотели больше узнать о традициях, истории, культуре, искусстве Азербайджана", - добавила она.
Асмер Нариманбекова также отметила, что член Союза художников Азербайджана Сафранда Абдуллаева представила свое творчество на отдельном стенде. Ее работы также вызвали большой интерес у посетителей, многих восхитили яркие натюрморты с цветами.
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