Стены галереи в Баку стали холстом для художников из Швейцарии и Великобритании - ФОТО

Стены в столичной галерее Art Villa стали холстом для художников из Азербайджана, Швейцарии и Великобритании, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Граффити-художники Эмиль Меджнунов (Азербайджан), Stefan Bust (Швейцария), Skore, Cruel 103, Drax (Великобритания) превратили стены галереи в настоящие арт-объекты. Этими работами они выражают свою точку зрения, предлагают подискутировать, побуждают задуматься на ту или иную тему. Наряду с расписанными стенами галереи, также были представлены картины в стиле стрит-арт.

Отметим, что мероприятие организовано НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и посольства Швейцарии в стране.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook