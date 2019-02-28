Отправлять товары из Баку в Минск станет проще
Беларусь совместно с Азербайджаном и Россией работает над организацией нового проекта - контейнерного поезда по маршруту Минск-Баку, сообщает Белта со ссылкой на "Белорусскую железную дорогу" (БЖД), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как отмечается, для "Белорусской железной дороги" одним из стратегических направлений является развитие экспортно-импортных перевозок грузов белорусских предприятий.
"В 2019 году в планах реализация новых проектов по экспорту продукции отечественных предприятий. Так, для развитии коридора Север - Юг БЖД совместно с "Российскими железными дорогами" и "Азербайджанскими железными дорогами" прорабатывается вопрос об организации нового проекта - контейнерного поезда по маршруту Минск-Баку", - отметили в БЖД.
Как пояснили в БЖД, данный проект позволит в кратчайшие сроки (семь суток) и по конкурентным тарифам доставлять грузы, производимые в Беларуси, в Азербайджан.
Отметим, что МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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